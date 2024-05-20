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Kahramanmaraş'ta Bir Kişi Tartıştığı Adamı Öldürdü, Karısını Yaraladı

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir kişi, evine geldiğinde karşılaştığı adamı öldürdü, karısını ise yaraladı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir kişi, evine geldiğinde karşılaştığı adamı öldürdü, karısını ise yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Karadut Mahallesi'nde ikamet eden C.G. (59), evine geldiği sırada karşılaştığı B.Ü. (39) ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda C.G, tabanca ile B.Ü. ve eşi B.G'yi (54) yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde başından ve göğsünden yaralanan B.Ü'nün hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı B.G. ise ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekiplerince bacağından yaralanmış şekilde yakalanan C.G, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Göksun Güvenlik Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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