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Kahramanmaraş'ta beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda beton mikseri devrildi, yolcu V.Ç. yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Turan Mahallesi'nde H.G. idaresindeki 20 L 4197 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan V.Ç. yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralıya, sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan V.Ç'nin tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı
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