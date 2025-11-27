Haberler

Kahramanmaraş'ta Amcasını Yaralayan Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta bir tartışma sonucunda yeğen, amcasını tabancayla ağır yaraladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta amcasını tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi'nde N.E. ile yeğeni İ.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.E, amcası N.E'ye tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan N.E, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.

Şüpheli İ.E. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
