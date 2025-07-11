Kahramanmaraş'ta 40 Derece Sıcaklık, Vatandaşları Etkiliyor

??????? Kahramanmaraş'ta sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü, nem oranının da arttığı kentte vatandaşlar serinlemek için park, havuz ve gölge yerleri tercih etti.

Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklığının hafta sonu da etkisini sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, "12-13 Temmuz tarihleri arasında mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın, yaşlılarımızın, çocuklarımızın özellikle 11.00 –16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları önemle tavsiye olunur. Güneş çarpması ve sıvı kaybına karşı tedbirli olalım, sağlığımızı koruyalım." ifadelerine yer verildi.