Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

'EKİPLER SAHA TARAMALARINA DEVAM EDİYOR'

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti. Ünlüer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Pazarcık ilçemizde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibarı ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı