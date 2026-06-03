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Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 13.12'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem 12,46 km derinlikte gerçekleşti. Vali Ünlüer, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 13.12'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 12,46 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Pazarcık ilçesinde 4,4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini belirterek, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibarıyla??????? olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı
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