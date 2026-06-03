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Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesinde 4,4 Büyüklüğünde Deprem

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AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 13.12'de 4,4 büyüklüğünde ve 12,46 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

(KAHRAMANMARAŞ) - AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 13.12'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), verilerine göre deprem, saat 13.12'de kaydedildi.

Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan depremin büyüklüğü 4,4 olarak ölçüldü. Depremin, yerin 12,46 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: ANKA
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