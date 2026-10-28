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Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü, İslahiye'de 10 hektarlık karaçam sahasını inceledi

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Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü, İslahiye'de 10 hektarlık karaçam sahasını inceledi
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Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu, İslahiye'deki 10 hektarlık karaçam tensil sahasında incelemelerde bulundu. Cabaroğlu, orman bakımında standartların korunması ve doğal gençleştirmenin önemine dikkati çekti.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu, Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı İslahiye Orman İşletme Şefliği sınırlarındaki karaçam tensil sahalarında incelemelerde bulundu.

Huzurlu Yaylası'ndaki 10 hektarlık karaçam tensil sahasında yapılan incelemelerde, orman bakım çalışmalarında standartların korunması ve verimli üretim yöntemlerinin uygulanmasının önemi vurgulandı.

Cabaroğlu, daha sağlıklı ve sürdürülebilir ormanların oluşturulmasında doğal gençleştirme çalışmalarının önemine dikkati çekti.

İncelemelerde Cabaroğlu'na Bölge Müdür Yardımcısı Aytekin Önvermez ile İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Aytaç Savaş Salan eşlik etti.

Kaynak: AA
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