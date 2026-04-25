Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 45 Tutuklama

Güncelleme:
KAHRAMANMARAŞ merkezli soruşturma kapsamında, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 58 şüpheliden 45'i tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli soruşturma kapsamında, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 58 şüpheliden 45'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma sonucu, uyuşturucu satıcıları adım adım takip edildi. 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası ekipler, 21 Nisan'da operasyon için düğmeye bastı ve Kahramanmaraş, İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ile Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 58 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; uyuşturucu madde ile 5 tabanca, 7 av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mermi ile suçtan elde edildiği düşünülen 21 bin lira ele geçirildi. 58 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlaması yöneltilen şüphelilerden 6'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 52'si nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden 45'i tutuklanırken, 7'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
