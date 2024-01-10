Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Anadolu Ajansı ve TCDD'yi ziyaret etti
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, 10 Ocak Çalışan Gazetecileri Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosu'nu ziyaret etti. Gökduman, daha sonra TCDD Kahramanmaraş İstasyon Şefliğini ziyaret etti.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, 10 Ocak Çalışan Gazetecileri Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosu'nu ziyaret etti.
Gökduman ziyarette, Anadolu Ajansının çalışmalarını takip ettiklerini belirterek, muhabirlerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Kahramanmaraş Muhabiri İzzet Mazı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmalarıyla ilgili Gökduman'a bilgi verdi.
Gökduman, daha sonra TCDD Kahramanmaraş İstasyon Şefliğini ziyaret etti.