Kahramanmaraş haberleri: Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş haberleri: Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş haberleri: Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş gündem haberi... Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobilin yaya ve ineklere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobilin yaya ve ineklere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

D.A. (39) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Arıtaş Mahallesi kırsalında inekleriyle yolun karşısına geçmek isteyen Murat Börk'e (33) çarptı.

Börk kaza yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan F.B.A. (30) ve C.N.A. yaralandı. Kazada 3 inek de telef oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Sinan Doruk - Güncel

Kahramanmaraş Arıtaş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title