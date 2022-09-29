Kahramanmaraş gündem haberi | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden parke çalışmaları Güncel Haberler Kahramanmaraş gelişmesine göre Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin cadde ve kaldırımlarda parke çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin cadde ve kaldırımlarda parke çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Andırın ilçesinde bozulan ve deforme olan yolların yenilenmesine yönelik kilit parke taşı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, ulaşımı kolaylaştırmak ve vatandaşlara daha iyi bir hizmet sunmak için yolları yenileyerek çevre düzenlemesi yaptı. Ekipler, kış ayları başlamadan program dahilindeki çalışmaları bitirmeyi hedefliyor. Güncel Kaynak: AA / Mansur Öksüz Fen İşleri Müdürlüğü Kahramanmaraş Güncel Haberler

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