Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda fındık yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda fındık yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Doğu Çevre Yolu'nda seyir halindeki fındık yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların desteğiyle söndürüldü. Yangında dorsede hasar oluştu, içerisindeki malzemelerin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tırda çıkan yangın söndürüldü.

Doğu Çevre Yolu'nda seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen fındık yüklü 31 ANF 184 plakalı tırın dorsesi henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşlarında desteğiyle dorsede çıkan yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle dorsede hasar oluştu, içerisindeki malzemelerin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Ümraniye'de asistan doktor 9 ayda 50, hemşire 1 yılda 30 kilo verdi! İkisi de aynı hastanenin obezite polikliniğinde tedavi gördü

Doktor 9 ayda 50, hemşire 1 yılda 30 kilo verdi! İşte yöntemleri
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı

Geceye damga vuran kare! Herkes aynı yorumu yapıyor

Karaman'da çalınan römork 2 ay sonra sahibinin evinin yanına geri bırakıldı! Hırsızlık anı kamerada

Çalınan römork 2 ay sonra evinin dibinde çıktı! Sahibi şikayetçi
Yargıtay'dan düğünden sonra araç hayali kuran kocalara kötü haber

Düğün altınlarıyla araba alanlara kötü haber! Yargıtay'dan karar
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi! İşte o görüntüler

Daha fazla saklamadılar! Günlerdir konuşulan aşk belgelendi
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler

Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar

Polonya'da cumhurbaşkanının yüksek mahkemeyi bastığı anlar kamerada: Siz yargıç değilsiniz

Polonya Cumhurbaşkanı'nın yüksek mahkemeyi bastığı anlar! Resti çekti
Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı! Gizem Örge'den yürek burkan sözler

Gizem Örge'nin gözlerden uzak aile dramı: Annem engelli kaldı