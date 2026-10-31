Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda fındık yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda fındık yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Doğu Çevre Yolu'nda seyir halindeki fındık yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların desteğiyle söndürüldü. Yangında dorsede hasar oluştu, içerisindeki malzemelerin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tırda çıkan yangın söndürüldü.
Doğu Çevre Yolu'nda seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen fındık yüklü 31 ANF 184 plakalı tırın dorsesi henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşlarında desteğiyle dorsede çıkan yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle dorsede hasar oluştu, içerisindeki malzemelerin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA