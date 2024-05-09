Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantıları ve İhaleler Canlı Yayınlanacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilecek meclis olağan toplantıları ve ihaleler canlı yayınlanacak.

Belediye Başkanı Fırat Görgel, gazetecilere, amaçlarının vatandaşlarla olan iletişimin daha da güçlenmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Tüm meclis toplantılarının bundan sonra vatandaşlara canlı bir şekilde aktarılacağını anlatan Görgel, "Yapacağımız ihale süreçlerimizin vatandaşlarımız tarafından izlenebilmesi açık ve şeffaf biçimde görülebilmesi amacıyla böyle bir karar aldık. İnşallah bundan sonra burada yapılacak açık ihalelerimize vatandaşlarımız da canlı yayın vesilesiyle katılmış olacak. Şehrimize hayırlı olsun inşallah." diye konuştu.

Görgel, kentteki yaşam standartlarının artırılmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğine işaret etti.