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Kahramanmaraş Belediyesi Depremzedelere Kırtasiye ve Çanta Desteği Sağladı

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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde belediye, okula yeni başlayan 2 bin depremzede öğrenciye kırtasiye ve çanta desteğinde bulundu. Belediye Başkanı Mehmet Karaca, depremlerin ilçede büyük yıkıma neden olduğunu belirterek, çocukların yaşadığı travmanın etkilerini azaltmak amacıyla hayata geçirilen projenin kapsamında 2 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi ve çanta desteği sağlandığını ifade etti.

??????? Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde belediye, okula yeni başlayan 2 bin depremzede öğrenciye kırtasiye ve çanta desteğinde bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Fatih İlkokulu'nda düzenlenen kırtasiye ve çanta dağıtım programında, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ilçelerindeki 44 mahallede büyük yıkıma neden olduğunu söyledi.

Afetten en fazla eğitim alt yapısının zarar gördüğüne işaret eden Karaca, çocukların yaşadığı travmanın etkilerini azaltmak adına hayata geçirilen proje kapsamında bugünde ilçe genelindeki 2 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi ve çanta desteğinde bulunduklarını ifade etti.

Karaca, ilçe genelinde okula yeni başlayan tüm öğrencilerin çanta ve kırtasiye malzemelerinin belediye tarafından sağlanacağını belirterek, "Amacımız hem ailelere bir nebze olsun katkı sağlamak hem de çocuklarımızın okullarına motive olmalarına destek olmak. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimize her zaman destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Programa Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal Hakverdi ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Ramazan Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çelik ile diğer kurum amirleri ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Karaca Türkoğlu Eğitim Güncel

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