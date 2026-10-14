Kahramanmaraş Başsavcılığı ters kelepçeli sevk için resen soruşturma açtı

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Kahramanmaraş merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ters kelepçeli ve enselerine bastırılarak adliyeye sevk edilmesine ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, genel soruşturma usullerine aykırı olduğu belirtilen uygulamalar ile bu duruma ilişkin fotoğrafların izinsiz çekilerek servis edilmesiyle ilgili kamu görevlileri ve diğer ilgililer hakkında resen soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 6 Ekim'de Kahramanmaraş merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 22'si tutuklanmış 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA