Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu getiren iki kişi gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Yapılan aramada 2 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul-Ankara Otoyolu Akıncı gişeler uygulama noktasında belirlenen aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bagaj kısmına gizlenmiş 2 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, araçta bulunan S.T. ve O.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş
