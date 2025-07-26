Kahramankazan'da trafik kazasında hayatını kaybedenler toprağa verildi

Kahramankazan'da trafik kazasında hayatını kaybedenler toprağa verildi
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Veteriner Hekim Refika Gül, kızı Zeynep Gül ve kardeşi Diyetisyen Hatice Kübra İlkutlu için cenaze töreni düzenlendi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde dün iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Veteriner Hekim Refika Gül, (31) kızı Zeynep Gül (5) ve kardeşi Diyetisyen Hatice Kübra İlkutlu (26) için Ulu Cami'de tören düzenlendi.

Cenaze törenine, hayatını kaybedenlerin aileleri, Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Refika Gül, Zeynep Gül ve Hatice Kübra İlkutlu'nun cenazeleri, öğle namazının ardından İlçe Müftüsü Abdullah Yalman'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrasında Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Ankara-İstanbul yolu Kahramankazan yakınlarında dün sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 FT 1122 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek A.D. yönetimindeki 06 DSS 284 plakalı araçla çarpışmış, kazada Refika Gül, Zeynep Gül ve Hatice Kübra İlkutlu hayatını kaybetmişti. Sürücülerden A.D. ile beraberindeki B.A. yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
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