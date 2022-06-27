Kahramankazan'da sahte içki imalatında yaklaşık 35 ton etil alkol ele geçirildi
AA - Cebrail Karabulut - Güncel
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Kahramankazan'da baskın yapılan imalathane Ankara KOM ekiplerinin ele geçirdiği alkol depolama, şişeleme ve üretim malzemeleri Ankara emniyeti otoparkında sergilenen kaçak etil alkol Tanker içerisinde, bidonlarda ve şişelerdeki kaçak etil alkol ANKARA - Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube...
Kahramankazan'da baskın yapılan imalathane
Ankara KOM ekiplerinin ele geçirdiği alkol depolama, şişeleme ve üretim malzemeleri
Ankara emniyeti otoparkında sergilenen kaçak etil alkol
Tanker içerisinde, bidonlarda ve şişelerdeki kaçak etil alkol ANKARA - Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramankazan'da bir depoya düzenlenen baskında, sahte içki imalatında kullanılmak üzere hazırlanan yaklaşık 35 ton etil alkol ele geçirildi.
AA / Cebrail Karabulut - Güncel