Kahramankazan'da Otomobil Motosiklete Çarptı: 3 Yaralı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir otomobilin çarptığı plakasız elektrikli motosikletteki sürücü, eşi ve çocuğu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 3 kişi yaralandı.
Satıkadın Mahallesi'nde Y.Y'nin idaresindeki 06 ASA 225 plakalı otomobil, F.E'nin kullandığı plakasız elektrikli motosiklete çarptı.
İhbar üzerine mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ile eşi ve çocuğu yaralandı.
Yaralılar Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel