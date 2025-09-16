Haberler

Kahramankazan'da Otomobil Motosiklete Çarptı: 3 Yaralı

Kahramankazan'da Otomobil Motosiklete Çarptı: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir otomobilin çarptığı plakasız elektrikli motosikletteki sürücü, eşi ve çocuğu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 3 kişi yaralandı.

Satıkadın Mahallesi'nde Y.Y'nin idaresindeki 06 ASA 225 plakalı otomobil, F.E'nin kullandığı plakasız elektrikli motosiklete çarptı.

İhbar üzerine mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ile eşi ve çocuğu yaralandı.

Yaralılar Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
İki polisimizi şehit eden 16 yaşındaki hainin ifadesi ortaya çıktı! Asıl hedefi bakın neresiymiş

İki polisimizi şehit eden hainin ifadesi! Asıl hedefi bakın neresiymiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babayı çocuklarının önünde tokatlayan magandanın bahanesine bakın

Babayı çocuklarının önünde tokatlayan magandanın bahanesine bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.