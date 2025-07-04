Kahramankazan'da Hakim ve Savcılara Veda Töreni

Kahramankazan ilçesinde, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi kapsamında görev yeri değişen 4 hakim ve 2 savcı için veda töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, Kahramankazan Adliyesi'nde düzenlen törende, hakim ve savcılara hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Törende, görev yeri değişen hakim ve savcılara plaket verildi.