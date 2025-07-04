Kahramankazan'da Hakim ve Savcılara Veda Töreni

Kahramankazan'da Hakim ve Savcılara Veda Töreni
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Kahramankazan ilçesinde, HSK kararnamesi ile görev yeri değişen 4 hakim ve 2 savcı için veda töreni yapıldı. Cumhuriyet Başsavcısı, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve plaket takdim etti.

Kahramankazan ilçesinde, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi kapsamında görev yeri değişen 4 hakim ve 2 savcı için veda töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, Kahramankazan Adliyesi'nde düzenlen törende, hakim ve savcılara hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Törende, görev yeri değişen hakim ve savcılara plaket verildi.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
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