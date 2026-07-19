Ankara'da fabrika yangını
Ankara Kahramankazan'da bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Dağyaka Mahallesi 2038 Cadde'deki fabrikada, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çevredeki alanlara sıçramaması için güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı