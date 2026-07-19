Ankara'da fabrika yangını
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki 3 katlı atık yağ fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaralanan olmadı, soğutma çalışmaları sürüyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan 3 katlı atık yağ fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangını fark eden personelin binayı terk ederek itfaiyeye haber verdiği öğrenilirken; olayda yaralanan olmadı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı