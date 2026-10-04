Haberler

Kahramankazan-Ankara yolunda kamyonet iş makinesiyle çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramankazan-Ankara yolunda kamyonet iş makinesiyle çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Kahramankazan Ankara yolunda kamyonet ile iş makinesi çarpıştı ve kazada 3 kişi yaralandı. Kamyonette sıkışan sürücü ile yolcu itfaiye ekiplerince çıkarıldı, yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

ANKARA (AA) – Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramankazan Ankara yolunun İmrendi Mahallesi yakınlarında Ahmet K'nin kullandığı 06 FP 0792 plakalı kamyonet aynı yönde seyreden Hakan K'nin kullandığı iş makinesiyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Üç kişinin yaralandığı trafik kazasında, kamyonette sıkışan sürücü Ahmet K. ve yanındaki yolcu Erol Ç. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Yaralılar, Ankara Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Etlik ve Bilkent şehir hastanelerinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Milli takımı bıraktı mı? Galatasaray'ın yıldızı için yeni açıklama

Galatasaray'ın yıldızı milli takımı mı bıraktı? Açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye şampiyonu 13 yaşındaki güreşçi Yusuf Taha Turp hayatını kaybetti

Türkiye güreş şampiyonunun kahreden ölümü
Katliam gibi kaza! En az 17 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
KPSS sınavına 1 dakika geç kaldı, içeri alınmayınca sinir krizi geçirdi! Okuldan yaka paça atıldı

Sınava 1 dakika geç kaldı, içeri alınmayınca sinir krizi geçirdi
Adana'da güpegündüz infaz! İş yerinin önünde otururken başından vuruldu

İş yerinin önünde otururken kurşunlar başına isabet etti
Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para

Başvuranın hesabına 125 bin TL yatıyor
Aydın'da Milli Piyango'nun büyük ikramiyesini kazanan Fikret Otar evinde ölü bulundu

Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Evinde korkunç halde bulundu
'Halkımızın teveccühü' sözü başına iş açtı! Eski SPK Başkanı'na soruşturma izni

"Halkımızın teveccühü" sözü başına iş açtı