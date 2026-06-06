Mısır'da Selahaddin Eyyubi Kalesi çevresinde su sistemi ve Memlük dönemine ait cami kalıntıları bulundu

Mısır ve Fransa'dan uzmanların yer aldığı ortak arkeoloji ekibi, Kahire'deki tarihi Selahaddin Eyyubi Kalesi'nin çevresinde bütünleşik bir su temin sistemi ile Memlük dönemine ait bir caminin kalıntılarını ortaya çıkardı.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi ile Fransız Doğu Arkeolojisi Enstitüsü'nün (IFAO) ortak yürüttüğü kazılarda, kalenin çevresindeki Arab el-Yesar bölgesinde kapsamlı bir su sistemi, Hattaba bölgesinde ise Memlük dönemine ait bir caminin kalıntılarının gün yüzüne çıkarıldığı belirtildi.

Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Hişam el-Leysi de açıklamasında keşfedilen sistemin, Selahaddin Eyyubi Kalesi'ne su ulaştıran en önemli altyapı unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Leysi, kazılarda su depolama ve yukarı seviyelere taşınmasında kullanılan iki büyük kuyunun ortaya çıkarıldığını, kuyuların her birinin suyu alt seviyelerden üst kotlara taşıyan su dolapları sistemiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Yaklaşık 10 metre derinliğindeki ilk kuyu ile 8 metre derinliğindeki ikinci kuyuda çalışmaların sürdüğünü belirten Leysi, ekiplerin kuyuların alt kısmındaki su depolarına ulaşmak için kazılara devam ettiğini aktardı.

Büyük taş bloklarla inşa edilen kuyuların üzerinde, dört döner su dolabı ve suyun kaleye taşınmasını sağlayan taş kanallardan oluşan bütünleşik bir sistemin kalıntılarının bulunduğu bilgisine yer verdi.

Araştırmacılar, söz konusu yapının Kahire'nin tarihi su yapılarından biri olan Sur Mecra el-Uyun (Su Kemerleri Duvarı) sistemiyle doğrudan bağlantılı olduğunu değerlendiriyor.

Ayn Şems Üniversitesi Arkeoloji Fakültesi Öğretim Üyesi ve kazı heyeti başkanı Muhammed İbrahim de keşfin Sur Mecra el-Uyun su sistemine ilişkin bugüne kadar yapılan en önemli arkeolojik buluntular arasında yer aldığını söyledi.

İbrahim, kazıların ilk kez kaleye su taşınmasını sağlayan kuyular, su dolapları ve su kanallarını ortaya koyduğunu belirterek, bu unsurların daha önceki tarihi kaynaklarda ayrıntılı biçimde yer almadığına dikkati çekti.

Memlük dönemine ait cami kalıntıları

Eski Eserler Yüksek Konseyi İslam, Kıpti ve Yahudi Eserleri Birimi Başkanı Ziya Zehran'nın açıklamasına göre, Hattaba bölgesindeki kazılarda Memlük dönemine ait bir caminin kalıntıları ortaya çıkarıldı.

Buluntular arasında kıble eyvanı, mihrap, güneybatı revakının bazı bölümleri ile camiye ait taş döşeme kalıntıları yer alıyor.

Kazı ekibi ayrıca su taşımada kullanılan pişmiş toprak su kapları, Memlük ve Osmanlı dönemlerine ait sikkeler ile çeşitli arkeolojik eserler de buldu.

Ortaya çıkarılan eserler arasında 18. ve 19. yüzyıllara tarihlenen günlük yaşam unsurlarına ait takılar, metal mühürler, madeni paralar ve silah kalıntıları da bulunuyor.

Fransız Doğu Arkeolojisi Enstitüsü Direktörü Pierre Tallet, keşiflerin tarihi Kahire'deki altyapı ve su yönetimi sistemlerinin gelişmişliğini ortaya koyan önemli arkeolojik kanıtlar sunduğunu belirtti.

Tallet, buluntuların İslam dönemlerinde Kahire'nin ulaştığı şehircilik ve mühendislik seviyesine ışık tuttuğunu ifade etti.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi de keşiflerin, kalenin bulunduğu bölgenin İslam tarihi boyunca üstlendiği idari ve mimari rolün daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını aktardı.

Fethi, söz konusu buluntuların, yüzyıllar boyunca Mısır'ın yönetim merkezi olarak kullanılan bölgenin stratejik ve medeniyet tarihindeki önemini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı verilerine göre Selahaddin Eyyubi Kalesi, Kahire'nin en önemli İslam dönemi yapılarından ve bölgenin en köklü askeri mimari eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Selahaddin Eyyubi tarafından 1176 yılında Mukattam Dağı üzerinde inşasına başlanan kale, hükümdarın hayatı boyunca tamamlanamadı. Yapının inşası, 1207 yılında Sultan el-Kamil bin el-Adil döneminde tamamlandı ve kale uzun yıllar boyunca Mısır'ın yönetim merkezi olarak kullanıldı.