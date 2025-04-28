Kahire'de 'Fotomaraton Kahire' Etkinliği Ödül Töreni Düzenlendi

Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde "Fotomaraton Kahire" etkinliği ödül töreni gerçekleştirildi.

FOTON tarafından başkent Kahire'de düzenlenen fotomaraton etkinliğine, 100'ü Türkiye'den olmak üzere yaklaşık 250 fotoğrafçı katıldı. Katılımcılar, iki gün boyunca Kahire'nin sokaklarını ve kentin öne çıkan tarihi ve kültürel mekanlarını fotoğrafladı.

Fotomaratonda cep telefonuyla fotoğrafçılık ve dijital fotoğrafçılık kategorilerinde dereceye giren ilk üç fotoğrafçı ödüllendirildi.

Ödüller, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve FOTON Derneği Başkanı Coşkun Aral tarafından takdim edildi.

Törende konuşan Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Türk turistlerin ve fotoğrafçıların Kahire ziyaretinin medya ve sosyal medyada geniş yankı uyandıracağını belirtti.

Şen, bunun Mısır'ın özellikle de Kahire'nin kültürel zenginliğinin tanıtımına katkı sağlayacağını vurguladı.

Kahire'nin Türk öğrenciler ve emekliler için ideal bir destinasyon olduğunu söyleyen Şen, Salahaddin Eyyubi Kalesi, Mehmed Ali Paşa ve Süleyman Paşa camileri ile Memluk dönemi cami ve türbelerinin mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini ifade etti.

Büyükelçi, ayrıca Türk heyetlerinin İmam Şafii Camisi ve Türbesi'ne özel önem verdiklerini, bölgedeki tarihi mezarların hem manevi anlam taşıdığını hem de Türk-Mısır ortak tarihine ait önemli mimari eserler barındırdığını belirtti.

Türk fotoğrafçıların bu etkinlikte gönüllü olarak Mısır'ın kültürel ve tarihi zenginliklerini tanıtmaya çalıştıklarını dile getiren Şen, bu tür girişimlerin Mısır Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenmesini temenni etti.

Şen, etkinliğin aynı zamanda Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle düzenlendiğini kaydetti.

FOTON Başkanı Coşkun Aral da Mısır'ın Orta Doğu'daki ikinci durağı olduğunu, Kahire'nin ise kalbinde çok özel bir yere sahip olduğunu anlattı.

Mısır'da yıllar boyunca yaşadığını ve ülkenin dört bir yanını gezdiğini ifade eden Aral, Kahire sokaklarında her dolaştığında yeni keşifler yaptığını söyledi.

Aral, Kahire sokaklarının sunduğu eşsiz kareler sayesinde jüri üyeleri için seçim yapmanın oldukça zor olduğunu sözlerine ekledi.