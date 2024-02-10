Kağızman Kaymakamı Teröristle Çatışmada Yaralanan Uzman Çavuşu Ziyaret Etti

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan uzman çavuş Münir Çelik'i ziyaret etti.

İlçeye bağlı Tunçkaya Köyünde yaşayan Çelik ailesini ziyaret eden Daştan, "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

Her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Daştan, "Devlet olarak dimdik ayaktayız, bu vatanı kimse bölemez ve gücü de yetmez. Devlet olarak, millet olarak biz sizlerin yanındayız. Tekrar geçmiş olsun Rabbim acil şifalar versin." dedi.

Daştan'a, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yaşar Ovacık ve İlçe Emniyet Müdürü Serdar Ulusay eşlik etti.