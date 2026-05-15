Kars'ta dereye yuvarlanan vincin operatörü hayatını kaybetti

Kars'ın Kağızman ilçesinde görev sırasında dereye yuvarlanan vincin operatörü Recep Aktaş hayatını kaybetti. Ceset, ekiplerin uzun uğraşları sonucu dik yamaçtan çıkarıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde dereye yuvarlanan vincin operatörü yaşamını yitirdi.

İl Özel İdaresi personeli Recep Aktaş (64), görev için vinçle ilçeye giderken Çilehane köyü mevkisinde dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler dereye yuvarlanan vincin yanına uzun uğraşlar sonucu inebildi. Bölgeye gelen ekiplerce yapılan incelemede, Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından Aktaş'ın cesedi dik yamaçtan güçlükle çıkarılabildi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Kağızman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Kars Valiliği de sosyal medya hesaplarından "Acı kaybımız" diye paylaşımda bulunarak Aktaş ailesine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
