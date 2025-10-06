Kağıthane'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Kağıthane'de otomobil ile 3 motosikletin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Leyla A. idaresindeki otomobil, Merkez Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen İbrahim A. yönetimindeki motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, önünde seyreden Gökhan E. ve İsmail Ş. idaresindeki 2 ayrı motosiklete çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

Kazada, motosiklet sürücüleri İbrahim A, İsmail Ş. ve Gökhan E. ile motosikletlerden birinde yolcu olarak bulunan Dilek G. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.