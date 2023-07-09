Kağıthane'de eski mezarlığın üst tarafındaki yeşillik alanda ve bir kulübede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden olurken, yakınında bulunan Mahmutbey metrosu yangına rağmen seferlerine devam etti. Olayda ölü ve can kaybı yaşanmadı.

Kağıthane'de yeşillik alanda yangın: Metro seferleri yangına rağmen devam etti

İSTANBUL - Kağıthane'de eski mezarlığın üst tarafındaki yeşillik alanda ve bir kulübede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden olurken, yakınında bulunan Mahmutbey metrosu yangına rağmen seferlerine devam etti.

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde eski mezarlığın üst tarafındaki yeşillik alanda ve bir kulübede henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın büyük paniğe yol açtığı esnada yakınlarda bulunan Mahmutbey metro seferleri devam etti. Yangının çıktığı yerin yakınında bulunan bir otel ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, olayda ölü ve can kaybı yaşanmadı.