Kağıthane'de Yayaya Otomobilin Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kağıthane'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı, olay yerinde hayatını kaybetti. Ekipler, kazaya karışan araçları tespit etmek için çalışma başlattı.
Kağıthane'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda karşıya geçmeye çalışan kişiye, otomobil çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yayanın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kimliği tespit edilemeyen kişinin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kişinin üzerinden birden fazla aracın geçtiği iddia edildi.
Ekipler, kazaya karışan araçları belirlemek için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel