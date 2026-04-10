Kağıthane'de iki aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı
İstanbul Kağıthane'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile cip çarpıştı. Kazada cip devrildi ve içinde sıkışan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Viyadükte iki şerit kapatıldı, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Nurtepe Viyadüğü'nün Okmeydanı istikametinde, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 MUA 93 plakalı otomobil ile 34 JUV 15 plakalı cip çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan cip devrildi.
İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, cipte sıkışan sürücü kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıktı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle iki şeridi kapatılan viyadük, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.