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Kağıthane'de silahlı saldırıda ölen Eser Aktaş'ın cenazesi Ayazağa'da defnedilecek

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Kağıthane'de silahlı saldırıda ölen Eser Aktaş'ın cenazesi Ayazağa'da defnedilecek Haber Videosunu İzle
Kağıthane'de silahlı saldırıda ölen Eser Aktaş'ın cenazesi Ayazağa'da defnedilecek
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Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde park halindeki araçta silahlı saldırıya uğrayan Eser Aktaş (44) hayatını kaybetti. Ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazesinin Ayazağa Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

KAĞITHANE'de park halindeki araçta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Eser Aktaş'ın (44) cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Aktaş'ın cenazesinin Ayazağa Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 34 CRC 369 plakalı aracın şoför koltuğunda oturan Eser Aktaş, yaya olarak gelen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Kağıthane'de park halindeki araçta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Eser Aktaş'ın (44) cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.Ailesine teslim edilen Aktaş'ın cenazesinin Ayazağa Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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