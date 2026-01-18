Haberler

Kağıthane'de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 11'e çıktı

Güncelleme:
İstanbul Kağıthane'de bir kişinin park halindeki aracında silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 11'e ulaştı. Şüphelilerin uzun süre mağduru bekledikleri ve saldırının ardından kaçtıkları belirlenirken, olayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Kağıthane'de bir kişinin park halindeki aracında silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmada, gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Ocak'ta Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde Burak Tunçel'in (26) park halindeki aracında beklerken, yanında duran başka bir otomobilden uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı 11'e yükseldi.

Şüphelilerin yaklaşık 9 saat Burak Tunçel'i bekledikleri, saldırı sırasında kullandıkları otomobili de kaçarken Eyüpsultan'daki Kemerburgaz yolunda yakıp, başka bir araçla kaçmaya devam ettikleri belirlendi.

Öte yandan, saldırı düzenlenen araca daha önce GPS cihazı takıldığı tespit edildi.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek
