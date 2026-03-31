Kağıthane'de seyir halindeki otomobil yandı
Kağıthane'de Ali D. tarafından kullanılan otomobil, seyir halindeyken motor kısmında çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Sürücü, yolcuları tahliye ederek yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak yangını söndürdü.
Okmeydanı TEM bağlantı yolu Nurtepe Viyadüğü üzerinde seyir halindeyken Ali D'nin kullandığı 34 THA 34 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek araçtaki yolcuları dışarı çıkardı.
Sürücünün yangın tüpüyle müdahale ettiği alevler kısa sürede aracı sararken, otomobilde zaman zaman patlamalar meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.