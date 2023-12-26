Motosikletli saldırganlar, sokakta yürüyen adama kurşun yağdırdı

İstanbul Kağıthane'de sokakta yürüyen bir kişi, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. O anlar kameraya yansırken yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI

Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi'nde yolda yürüyen bir kişi motosikletli iki saldırganın hedefi oldu. Motosikletli saldırganlar silahla ateş açtıkları kişiyi ağır yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alırdı. Silahlı saldırı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis kaçan saldırganları arıyor.