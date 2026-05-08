Kağıthane'de metruk yapıdan 5 katlı binaya sıçrayan yangın söndürüldü

Kağıthane'nin Ortabayır Mahallesi'nde bir metruk yapıda çıkan yangın, kısa sürede bitişikteki 5 katlı binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle cadde güvenlik amacıyla kapatıldı ve bina sakinleri tahliye edildi.

Kağıthane'de metruk yapıdan bitişikteki 5 katlı binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ortabayır Mahallesi Santral Caddesi'ndeki tek katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, metruk yapının yanındaki 5 katlı binaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı, itfaiye ekipleri alevlerin sıçradığı binanın sakinlerini tedbir amaçlı tahliye etti.

Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek
