Kağıthane'de Metruk Bina Çatısında Yangın Çıktı
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Kağıthane'de Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan metruk bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
KAĞITHANE'de metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekipleri çıkan yangını yaklaşık yarım saat süren çalışmanın sonucunda söndürdü.