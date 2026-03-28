Kağıthane'de metrobüste çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Kağıthane'de durağa yanaşan metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Darülaceze-Perpa durağına yanaştığı sırada motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun fark edilmesi üzerine metrobüsteki yolcular tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Metrobüste hasara yol açan yangın nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı. Metrobüsün duraktan çekilmesinin ardından seferler normale döndü.