Kağıthane'de köprü ayağına takılan erkek cesedi için polis çalışma başlattı

Kağıthane'de köprü ayağına takılan erkek cesedi için polis çalışma başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kağıthane Sadabad mevkisinde dere kenarında köprü ayağına takılmış erkek cesedi görenler durumu yetkililere bildirdi. 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen kişinin selin ardından hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilirken polis çalışma başlattı.
KAĞITHANE'de dere kenarında köprü ayağına takılmış erkek cesedi bulundu. 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen kişinin, selin ardından hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Kağıthane Sadabad mevkisinde dere kenarında köprü ayağına takılmış cesedi görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen erkeğin cansız bedeniyle ilgili polis çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı