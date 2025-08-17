Kağıthane'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Yarattığı Kaza Güvenlik Kamerasında

Kağıthane'de kontrolden çıkan otomobilin taksiye, hamile kadının bulunduğu motosiklete ve park halindeki araca çarptığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hürriyet Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta A.A'nın (19) kullandığı 34 DIL 168 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak seyir halindeki taksiye, ardından iki kişinin bulunduğu motosiklete ve park halindeki araca çarptı.

Motosikletten düşerek yaralanan H.N.Ş'nin hamile olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının ve karnındaki bebeğinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen trafik polisleri, "drift" yaptığı belirlenen sürücüye 46 bin 392 lira para cezası kesip ehliyetine 60 gün süreyle el koydu.

Sürücü A.A'nın, kazadan 21 gün önce stajyer ehliyeti aldığı anlaşıldı.