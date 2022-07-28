Kağıthane'de hafriyat yüklü kamyonet devrildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kağıthane'de hafriyat yüklü kamyonet devrildi

Kağıthane'de hafriyat yüklü kamyonet devrildi

KAĞITHANE'de hafriyat yüklü kamyonet, önce duvara ardından ağaca çarptı.

 - Güncelleme:

KAĞITHANE'de hafriyat yüklü kamyonet, önce duvara ardından ağaca çarptı. Kazada kamyonetteki 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Seyrantepe Mahallesi Altınay Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında Hikmet Ertük yönetimindeki hafriyat yüklü 34 YK 1015 plakalı kamyonetin iddiaya göre freni tutmadı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yol kenarındaki önce duvara sonra da ağaca çarptı. Şoför Hikmet Ertürk ve yanındaki  Hüseyin Kahraman yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası yardım için gelen Sinan Düzen, "Araca moloz yüklemesi yapılıyordu. Yokuştan aşağı ilerlerken frenler patlamış, aşağı doğru uçmuş. Geldiğimde şoför ile yanındaki arkadaşı yaralanmıştı" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title