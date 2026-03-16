Kağıthane'de gecekonduda çıkan yangın kamerada: 1 ölü
KAĞITHANE'de gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere teslim olan gecekondudaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekiplerin evde yaptığı incelemede bir kişinin cansız bedenine rastlandı. Ölen kişinin Furkan Zorlu olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı