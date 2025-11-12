Haberler

Kağıthane'de Doğalgaz Kaynaklı Patlama: 1 Yaralı

Güncelleme:
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlamada bir kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yangın hızla söndürüldü.

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği'nden Kağıthane ilçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Patlama nedeniyle meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, olayda yaralanan 1 kişi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." denildi.

İstanbul Valiliği, Kağıthane ilçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"12.11.2025 Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi Güler sokakta bulunan 6 katlı binanın 2. katında patlama meydana gelmiştir.

Doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Patlama nedeniyle meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, olayda yaralanan 1 kişi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayda yaralanan şahsın hayati tehlikesi bulunmamakta olup, patlamanın meydana geliş sebebi yapılacak incelemenin ardından tespit edilecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500
title
