Kağıthane'de Baltalı Trafik Tartışması

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Kağıthane'de bir otomobil sürücüsünün, trafikte tartıştığı motosikletliye ve araya girenlere baltayla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Kağıthane'de otomobil sürücüsünün trafikte tartıştığı motosikletliye ve araya girmek isteyenlere baltayla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Seyrantepe Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, aracının bagajındaki baltayı çıkaran sürücü, motosikletliye ve araya girmek isteyen kişilere saldırdı.

Sürücü elindeki baltayı rastgele sallarken, çevredekiler tarafları ayırmaya çalıştı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
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