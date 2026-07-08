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Kağıthane'de bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

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İstanbul Kağıthane'de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Çağlayan Mahallesi Bahar Sokak'ta 5 katlı apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle apartmanın tüm katlarını dumanlar sardı. Apartmanda mahsur kalanlar cam ve balkonlara çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangın merdiveniyle üst katlarda mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişiyi kurtardı.

Dumandan etkilenen 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yangın ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu
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