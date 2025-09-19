Kağıthane'de Ağaçlık Alanda Yangın

Kağıthane'de ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şirintepe Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki ağaçlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın alanında soğutma çalışması da yapıldı.