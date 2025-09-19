Haberler

Kağıthane'de Ağaçlık Alanda Yangın

Şirintepe Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın için soğutma çalışmaları da yapıldı.

Kağıthane'de ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şirintepe Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki ağaçlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın alanında soğutma çalışması da yapıldı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
