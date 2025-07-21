İstanbul Kağıthane'de ağaçlık alanda yangın
İstanbul Kağıthane'de ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi esnasında vatandaşlar da yangına damacanalarla müdahale etti.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sürerken, vatandaşlar da damacanalarla yangının söndürülmesine yardım etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel