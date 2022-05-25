Kağıthane'de 53 adet projenin içindeki 53 nolu projesi olan 'Yeşil Koridor' yapılmaya başlandı - Haberler

Bisiklet Yolu üzerinde yapılacak proje ile İstanbullular Sadabad bölgesini bisikletle gezerken hem tarihi güzellikleri yerinde görecek hem de farklı türde yüzlerce ağacın arasında doğayla iç içe zaman geçirecek.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin proje ile ilgili: '' Cendere Vadisi üzerinde 5 kilometre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yollarının, spor alanlarının, dinlence yerlerinin olduğu yere farklı türde yüzlerce ağaç ve binlerce bitki dikimi yapacağız. Proje önümüzdeki 2 ay içerisinde hayata geçecek. Aileler burada dilediği gibi hoşça vakit geçirecekler.'' dedi.

Tarihte bilinen adıyla Sadabad bölgesinde yapılacak Bisiklet Yolu ve Yeşil Koridor ile; Sadabad Camii, Saray Çamaşırhanesi, El Yapımı Kağıt Atölyesi, dere sandalları, nişantaşları, antik dönemin izlerini taşıyan açık hava müzesi, Sadabad Su Sarnıcı, Hasbahçe, Kağıthane Meydanı, Daye Hatun Camii ve Sıbyan Mektebi hem bisikletle hem de yaya olarak gezilerek görülebilecek.

'Yeşil Koridor've 'Bisiklet Yolu' projeleri ile Başkan Öztekin'in seçim öncesi sözünü verdiği 53 adet projesinin %90'ı tamamlanmış oldu.

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