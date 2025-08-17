Kağıthane'de 5 Katlı İş Merkezinde Yangın Çıktı

Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinin çatısında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kağıthane'de 5 katlı iş merkezinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hürriyet Mahallesi Ay Çıkmazı Sokak'taki 5 katlı iş merkezinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alarak söndürüldü.

Ekipler bir süre soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
